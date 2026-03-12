Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Rentabler Verizon-Einstieg? 12.03.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Verizon-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Verizon-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Verizon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,037 Verizon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 50,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 964,78 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 964,78 USD entspricht einer negativen Performance von 3,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verizon belief sich zuletzt auf 213,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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