Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Verizon-Anlage im Blick 28.05.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Verizon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Zum Handelsende stand die Verizon-Aktie an diesem Tag bei 56,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,770 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,40 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 27.05.2026 auf 48,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,60 Prozent.

Verizon war somit zuletzt am Markt 202,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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