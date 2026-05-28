Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Zum Handelsende stand die Verizon-Aktie an diesem Tag bei 56,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,770 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,40 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 27.05.2026 auf 48,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,60 Prozent.

Verizon war somit zuletzt am Markt 202,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at