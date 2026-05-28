Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Anlage im Blick
|
28.05.2026 16:04:38
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Zum Handelsende stand die Verizon-Aktie an diesem Tag bei 56,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,770 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,40 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 27.05.2026 auf 48,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,60 Prozent.
Verizon war somit zuletzt am Markt 202,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26