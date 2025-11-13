Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lukrative Verizon-Investition?
|
13.11.2025 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Verizon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Verizon-Papier an diesem Tag bei 61,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,638 Verizon-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 66,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,80 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 66,82 USD, was einer negativen Performance von 33,18 Prozent entspricht.
Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 171,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
