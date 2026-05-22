Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Auszahlung an Aktionäre
|
22.05.2026 16:37:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: Über diese Dividende können sich Verizon-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,73 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,49 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Verizon umfasst 11,48 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,06 Prozent.
Verizon- Ausschüttungsrendite im Blick
Letztlich notierte die Verizon-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 48,27 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Verizon-Titels 6,71 Prozent. Wie die Renditenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung.
Verizon-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Verizon via New York 34,23 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 90,99 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Verizon-Dividendenausblick
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,82 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5,85 Prozent zurückgehen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Verizon
Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Verizon steht aktuell bei 199,555 Mrd. USD. Verizon verfügt über ein KGV von aktuell 10,03. 2025 setzte Verizon 138,191 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,06 USD.
Redaktion finanzen.at
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