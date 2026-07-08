Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Profitable Visa-Investition?
|
08.07.2026 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Visa von vor einem Jahr rentiert?
Vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 354,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,205 Visa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 933,72 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 07.07.2026 auf 352,20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent abgenommen.
Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 672,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
07.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.07.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.07.26