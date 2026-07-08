Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Profitable Visa-Investition? 08.07.2026 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Visa von vor einem Jahr rentiert?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Visa von vor einem Jahr rentiert?

Wer vor Jahren in Visa-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 354,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,205 Visa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 933,72 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 07.07.2026 auf 352,20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent abgenommen.

Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 672,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com

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