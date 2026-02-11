Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lohnende Visa-Anlage?
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Visa-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Visa-Papier bei 68,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 146,049 Visa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 328,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 929,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 379,29 Prozent gesteigert.
Am Markt war Visa jüngst 617,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com
Analysen zu Visa Inc.
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
