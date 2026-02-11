Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Visa-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Visa-Papier bei 68,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 146,049 Visa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 328,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 929,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 379,29 Prozent gesteigert.

Am Markt war Visa jüngst 617,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at