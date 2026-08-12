Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Rentable Visa-Anlage?
|
12.08.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Visa-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Visa-Aktie 240,04 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,166 Visa-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 511,50 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 11.08.2026 auf 362,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,15 Prozent.
Am Markt war Visa jüngst 675,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com
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