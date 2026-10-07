Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Visa-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 235,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,425 Visa-Aktien. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 06.10.2026 157,69 USD wert, da der Schlussstand 370,64 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,69 Prozent angewachsen.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 687,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at