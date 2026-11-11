Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 210,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,524 Visa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 102,65 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 10.11.2026 auf 423,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 777,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
04.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|Visa-Aktie fester: Was den Kreditkarten-Gigant trotz Rekordjahr bremst (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
Analysen zu Visa Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|380,05
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.