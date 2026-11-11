Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Langfristige Performance 11.11.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 210,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,524 Visa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 102,65 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 10.11.2026 auf 423,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 777,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

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