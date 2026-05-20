Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Visa-Anlage im Blick
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20.05.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Visa-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 233,31 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,286 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 329,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 414,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 626,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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