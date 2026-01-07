Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Langfristige Performance
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.01.2021 wurden Visa-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 213,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,468 Visa-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 357,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67,23 Prozent gleich.
Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 677,42 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)