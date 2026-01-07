Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Visa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.01.2021 wurden Visa-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 213,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,468 Visa-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 357,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67,23 Prozent gleich.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 677,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at