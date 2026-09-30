Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Visa-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Visa-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Visa-Aktie bei 341,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,293 Visa-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 717,68 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 29.09.2026 auf 365,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,18 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 687,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at