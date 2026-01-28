Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Visa-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 231,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Visa-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,432 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 325,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,54 Prozent.

Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 626,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at