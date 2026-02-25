Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lukrative Visa-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Visa-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 219,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Visa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,555 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 399,32 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 39,93 Prozent.
Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 583,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com
