Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Visa-Anteile an diesem Tag bei 208,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Visa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,017 Visa-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 16 273,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,74 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 640,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
