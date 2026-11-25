So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie Anlegern gebracht.

Das Visa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 334,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,989 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 416,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 245,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,59 Prozent gesteigert.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 759,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at