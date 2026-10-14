Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Frühe Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Visa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 225,18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,441 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 396,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 758,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,89 Prozent zugenommen.
Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 720,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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