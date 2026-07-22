Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Visa-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Visa-Aktie betrug an diesem Tag 244,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Visa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,096 Visa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,44 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 21.07.2026 auf 355,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 45,74 Prozent.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 679,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at