Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Visa-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa am 27.01.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,36 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 13,46 Prozent. Alles in allem schüttet Visa 4,63 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,89 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die Visa-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 325,26 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Visa-Wertpapiers 0,69 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 0,76 Prozent.

Visa-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Visa via New York 41,97 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 42,95 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Visa

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,69 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,83 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Visa

Die Dividenden-Aktie Visa gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 625,688 Mrd. USD wert. Visa besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,81. Der Umsatz von Visa belief sich in 2025 auf 40,000 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 10,20 USD.

Redaktion finanzen.at