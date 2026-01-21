Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Performance unter der Lupe 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Visa von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Visa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Visa-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 323,63 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,899 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.01.2026 10 067,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 325,82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,68 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 628,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

