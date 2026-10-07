Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Hochrechnung
|
07.10.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 22,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,367 Walmart-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468,12 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 06.10.2026 auf 107,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +368,12 Prozent.
Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 830,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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