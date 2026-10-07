Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Hochrechnung 07.10.2026 16:03:41

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Walmart eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 22,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,367 Walmart-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468,12 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 06.10.2026 auf 107,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +368,12 Prozent.

Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 830,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

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