Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investment
|
29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Walmart-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Walmart-Papier letztlich bei 53,30 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 187,606 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 113,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 218,19 USD wert. Damit wäre die Investition 112,18 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Walmart belief sich zuletzt auf 888,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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