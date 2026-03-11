Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lohnende Walmart-Investition?
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Walmart-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,190 Walmart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 274,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 174,05 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Walmart eine Börsenbewertung in Höhe von 994,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
