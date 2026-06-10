Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 21,447 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 549,61 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 09.06.2026 auf 118,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 154,96 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 954,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at