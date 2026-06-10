Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.06.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 21,447 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 549,61 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 09.06.2026 auf 118,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 154,96 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 954,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten