Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lohnende Walmart-Anlage?
|
28.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,48 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 2,021 Walmart-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,13 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 27.10.2026 auf 119,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,13 Prozent gesteigert.
Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 947,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
21.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|108,48
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.