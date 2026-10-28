Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,48 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 2,021 Walmart-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,13 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 27.10.2026 auf 119,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,13 Prozent gesteigert.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 947,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at