Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Frühe Anlage 14.10.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2025 wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 107,21 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 9,327 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 112,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 047,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,73 Prozent.

Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 889,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com

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