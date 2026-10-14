Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Frühe Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Am 14.10.2025 wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 107,21 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 9,327 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 112,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 047,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,73 Prozent.
Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 889,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
16:02
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|106,54
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: Dow freundlich -- ATX deutlich schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.