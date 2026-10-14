Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2025 wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 107,21 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 9,327 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 112,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 047,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,73 Prozent.

Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 889,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at