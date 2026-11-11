Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Langfristige Investition
|
11.11.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Walmart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Walmart-Papier bei 103,44 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 96,674 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 125,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 137,47 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 21,37 Prozent.
Jüngst verzeichnete Walmart eine Marktkapitalisierung von 991,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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