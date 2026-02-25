Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Performance
|
25.02.2026 16:04:28
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walmart-Aktie an diesem Tag 22,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 44,092 Walmart-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 126,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 588,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 458,86 Prozent gesteigert.
Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,00 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)