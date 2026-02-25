Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walmart-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walmart-Aktie an diesem Tag 22,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 44,092 Walmart-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 126,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 588,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 458,86 Prozent gesteigert.

Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,00 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at