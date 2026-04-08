Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investment im Blick
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08.04.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 08.04.2023 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 50,27 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,894 Walmart-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 436,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 143,68 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 1,01 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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