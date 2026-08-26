Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Lukrativer Walmart-Einstieg? 26.08.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie gebracht.

Am 26.08.2023 wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,901 Walmart-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,32 USD, da sich der Wert eines Walmart-Anteils am 25.08.2026 auf 105,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 100,32 Prozent vermehrt.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 846,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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