Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walmart-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Walmart-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Walmart-Papier bei 51,78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,931 Walmart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 246,26 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 17.11.2026 auf 127,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +146,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walmart belief sich zuletzt auf 1,02 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at