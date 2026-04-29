Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Rentabler Walmart-Einstieg?
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29.04.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walmart-Papier bei 96,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Walmart-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,412 Walmart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 328,51 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 28.04.2026 auf 127,59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 32,85 Prozent gleich.
Am Markt war Walmart jüngst 1,02 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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