Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lohnende Walmart-Anlage?
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27.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97,58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 102,480 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Walmart-Aktien wären am 26.05.2026 12 151,06 USD wert, da der Schlussstand 118,57 USD betrug. Damit wäre die Investition 21,51 Prozent mehr wert.
Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 958,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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