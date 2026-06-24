Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Walmart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Walmart-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,020 Walmart-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,86 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 23.06.2026 auf 119,42 USD belief. Mit einer Performance von +21,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Walmart war somit zuletzt am Markt 930,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at