Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Walmart-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Walmart-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walmart-Aktie an diesem Tag 74,11 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,493 Walmart-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 147,89 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 15.08.2023 auf 159,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +114,79 Prozent.

Der Marktwert von Walmart betrug jüngst 430,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at