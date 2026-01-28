Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Performance im Blick
|
28.01.2026 16:04:30
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Walmart-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Walmart-Aktie bei 21,41 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,671 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Walmart-Papiers auf 116,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 546,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 446,28 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 935,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
