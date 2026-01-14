Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lohnende Walmart-Investition?
|
14.01.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Walmart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Walmart-Anteile 48,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,648 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 120,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 485,24 USD wert. Das entspricht einem Plus von 148,52 Prozent.
Walmart war somit zuletzt am Markt 940,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)