Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Investoren gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Walmart-Anteile 48,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,648 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 120,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 485,24 USD wert. Das entspricht einem Plus von 148,52 Prozent.

Walmart war somit zuletzt am Markt 940,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at