Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walmart-Aktien verdienen können.

Das Walmart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 197,668 Walmart-Aktien. Die gehaltenen Walmart-Aktien wären am 05.05.2026 25 852,94 USD wert, da der Schlussstand 130,79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 158,53 Prozent gestiegen.

Alle Walmart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at