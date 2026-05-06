Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Performance
|
06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Walmart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 197,668 Walmart-Aktien. Die gehaltenen Walmart-Aktien wären am 05.05.2026 25 852,94 USD wert, da der Schlussstand 130,79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 158,53 Prozent gestiegen.
Alle Walmart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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