Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Walmart eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,08 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 2,170 Anteile im Depot. Die gehaltenen Walmart-Anteile wären am 12.05.2026 282,88 USD wert, da der Schlussstand 130,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 182,88 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Walmart eine Börsenbewertung in Höhe von 1,02 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at