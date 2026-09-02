Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walmart-Investment gewesen.

Am 02.09.2021 wurde die Walmart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,52 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,194 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Walmart-Papiers auf 105,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 138,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,89 Prozent zugenommen.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 833,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at