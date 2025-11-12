Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Lukrative Walmart-Anlage? 12.11.2025 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walmart-Papier bei 84,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 117,661 Walmart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 12 170,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,71 Prozent angezogen.

Alle Walmart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 815,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

