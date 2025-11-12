Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lukrative Walmart-Anlage?
|
12.11.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walmart-Papier bei 84,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 117,661 Walmart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 12 170,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,71 Prozent angezogen.
Alle Walmart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 815,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)