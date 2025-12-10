Walmart Aktie
10.12.2025 16:05:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Walmart-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,058 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,11 USD wert. Mit einer Performance von +20,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 904,94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
