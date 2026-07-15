Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Investmentbeispiel 15.07.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Walmart eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.07.2016 wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Walmart-Papiers betrug an diesem Tag 24,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,072 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walmart-Papiers auf 113,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 463,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 363,01 Prozent vermehrt.

Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 913,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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