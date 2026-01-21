Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Walmart-Anlage? 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Investoren gebracht.

Das Walmart-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug an diesem Tag 48,28 USD. Bei einem Walmart-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,111 Walmart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 118,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 586,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,86 Prozent gesteigert.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 954,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten