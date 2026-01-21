Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Investoren gebracht.

Das Walmart-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug an diesem Tag 48,28 USD. Bei einem Walmart-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,111 Walmart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 118,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 586,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,86 Prozent gesteigert.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 954,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at