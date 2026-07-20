Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Frühes Investment 20.07.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich ein Walt Disney-Investment vor 10 Jahren inzwischen rentiert?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich ein Walt Disney-Investment vor 10 Jahren inzwischen rentiert?

Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.07.2016 wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Walt Disney-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,181 Walt Disney-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 994,40 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 17.07.2026 auf 97,67 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,56 Prozent.

Der Börsenwert von Walt Disney belief sich jüngst auf 169,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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