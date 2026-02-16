Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Walt Disney von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.

Die Walt Disney-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 105,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Walt Disney-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,945 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (105,45 USD), wäre die Investition nun 99,64 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 99,64 USD, was einer negativen Performance von 0,36 Prozent entspricht.

Walt Disney war somit zuletzt am Markt 186,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at