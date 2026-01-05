Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 100,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,991 Walt Disney-Aktien. Die gehaltenen Walt Disney-Papiere wären am 02.01.2026 110,85 USD wert, da der Schlussstand 111,85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 199,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

