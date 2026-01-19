Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Walt Disney-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 100,929 Walt Disney-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 111,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 223,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,23 Prozent gesteigert.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 198,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at