Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Rentable Walt Disney-Investition?
|
19.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Walt Disney-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 100,929 Walt Disney-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 111,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 223,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,23 Prozent gesteigert.
Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 198,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Lucasfilm’s Kathleen Kennedy to step down after rebooting Star Wars franchise (Financial Times)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)