Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Profitabler Walt Disney-Einstieg? 31.08.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Walt Disney-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 83,68 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,950 Walt Disney-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1 291,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,18 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 186,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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