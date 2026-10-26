Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Performance im Blick 26.10.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Walt Disney-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Walt Disney-Papiers betrug an diesem Tag 79,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,253 Walt Disney-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 112,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,04 Prozent.

Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 193,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

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